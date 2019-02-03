Бизнес без денег. В Шымкенте предприниматели задолжали государству 300 млн тенге. В должниках субъекты МСБ. Они, в основном, заняты в сфере торговли. Реализуют продукты питания, одежду и стройматериалы. Об этом сообщили в ДГД по городу Шымкент.

Десятки предпринимателей Шымкента имеют задолженность по налогам. Как сообщают в городском Департаменте госдоходов, большая часть должников — люди не бедные. Они владеют магазинами оптовой и розничной торговли, строительными фирмами, занимаются оказанием услуг.

Бауыржан Омартаев, главный специалист отдела ДГД: «Одна из причин задолженности — это неумение заполнять налоговые отчетности. Некоторые предприниматели опаздывают со сдачей документов. В ДГД готовы помочь, у нас работают специалисты, которые могут помочь при подготовке таких документов».

В 2018 году зарегистрировано 56 тысяч 380 индивидуальных предпринимателей. В казну поступило 3 млрд 115 млн тенге. Задолжали государству шымкентские бизнесмены 300 млн тенге. В должниках субъекты МСБ. Правда, претензии имеют и сами предприниматели. Недропользователь Абуталип Еримбетов считает, что добывая полезные ископаемые, производит отчисления в разы больше бизнесменов, которые работают в нефтяной и газовой отраслях.

Абуталип Еримбетов, недропользователь: «35 минимальных показателей умножаем на 0,04 процента и получается с каждого куба, независимо от себестоимости, 96 тенге изымают, по новым налоговым ставкам. Это в корне неправильно, себестоимость песка 300 тенге, 33% уходит на один вид налога, есть еще подоходный, социальный и т.д.»

Предприниматель просит пересмотреть законодательную часть вопроса недропользования и снизить ставки. Жесткие условия приводят к увеличению числа нелегальных добытчиков. Честных же недропользователей это приведет к банкротству.

Жанат Тохтарбай