На сегодняшний день на портале «Soyle» обучаются более 115 тысяч человек, 5 млн.человек из Казахстана и зарубежья воспользовались ресурсом. Растущий спрос на изучение государственного языка как казахстанцами, так и жителями зарубежных стран, отметила в ходе брифинга в СЦК, пресс-секретарь Фонда Первого Президента РК — Елбасы Оксана Лоскутова. Благодаря англо-латинской версии популярного проекта «Soyle.kz» изучение казахского языка станет ещё доступнее, передает Bnews.kz.

«Если раньше казахский язык изучали, владеющие только русским языком, теперь изучение доступно для иностранцев и этнических казахов, проживающих за рубежом», — сказала Лоскутова.

Отметим, с 2016 года по методике «Soyle.kz» проводится бесплатное обучение через Skype. На радио «Астана» 3 раза в неделю проходят передачи по изучению казахского языка.

Напомним, «Soyle.kz» – это современная и эффективная платформа по изучению государственного языка. Онлайн-сервис абсолютно бесплатен.

Кроме того, в ходе брифинга, была презентована серия веб-графических романов «Легенды великой степи» ( «Ұлы дала аңыздары), видеопроект по изучению казахского языка «Soyletube», на сегодня на платформе YouTube доступно 7 серий. Также работает мобильное приложение «Balasoyle», которое помогает детям дошкольного и школьного возраста с помощью онлайн-игр изучать казахский язык. Скачать приложение можно на платформах Android и IOS.