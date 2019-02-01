Несколько безрадостных дней я провела, изучая страшную тему педофилии. С понятным стремлением узнать, есть ли способы уберечь ребёнка от контакта с хищником, кроме как водить его всюду за руку (кратко: нет, особо нету).

Выяснила следующее. Педофилами называются люди, испытывающие половое влечение к детям допубертатного возраста (0-13 лет). Влечение к детям — тема глубоко табуированная, исследований по ней мало, но канадские психиатры Cantor и Malo считают, что 0,5-1% мужчин являются педофилами.

Важная информация родителям о педофилии

Педофилы внутри группы длятся на pro-contact и non-contact: первая группа с живыми детьми контактирует, вторая — нет.

Понятно, что с родительской точки зрения опаснее группа pro-contact, поскольку у них есть целая богатая идеология, объясняющая, почему секс с детьми — это хорошо, полезно и правильно для всех участников. Эта идеология прекрасно гуглится, но не советую.

Таких людей в своём окружении вычислить практически невозможно — при том, что 3/4 случаев насилия над детьми совершают родственники и близкие к семье люди. В 90% случаев насильника знают и ребёнок, и родители. (Под насилием я понимаю любой сексуальный контакт с ребёнком).

На этом моменте я сильно загрустила и провела пару дней в тщетных поисках психологического профиля pro-сontact педофила.

Британские специалисты пишут, что стоит насторожиться, если взрослый или молодой человек:

предпочитает общество детей обществу ровесников;

выделяет одного ребёнка из группы так, что ребёнок чувствует себя особенным;

дарит ребёнку дорогие подарки/дает деньги без видимого повода;

часто заходит в ванную/туалет, где находится ребёнок;

настойчиво предлагает бесплатные услуги по присмотру за ребёнком;

«случайно» дотрагивается до интимных частей тела ребёнка;

секретничает, шушукается с ребёнком;

настаивает на том, чтобы в помещение, где он находится с ребёнком, не входили без стука;

проявляет интерес к сексуальному развитию ребёнка (а какие девочки тебе нравятся? а ты уже целовалась?);

настаивает на физическом контакте (целует, подолгу обнимает, тискает, сажает на колени, любит возиться, щекочет — я не знала, а это тоже форма насилия);

«просвещает», использует взрослую сексуальную лексику в разговоре с детьми;

как бы в шутку оценивает ребёнка с сексуальной точки зрения.

Pro-contact может приручать ребёнка и его близких месяцами и даже годами, иной раз выбирая жертву чуть ли не с рождения; период, когда педофил втирается в доверие, психиатры называют груминг (grooming), то есть, ухаживание.

Далее возможны два сценария — атака (изнасилование, что, как выяснилось, бывает не часто, оказалось, что в большинстве случаев на детей нападают половые психопаты, которым годится любая слабая жертва) и совращение, когда педофил делает ребёнка соучастником происходящего, и ребёнок, связанный чувствами к педофилу (страх, стыд, любовь и тд.), молчит.

Для того, чтобы понять, что с ребёнком происходит что-то не то, нужно знать о стадиях сексуального развития, нормальных для каждого возраста.

Для детей 0-5 лет нормально использовать детскую лексику для описания половых органов, показывать свои и разглядывать чужие гениталии, изучать свои собственные, спрашивать, откуда берутся дети.

И не нормально для 0-5 лет демонстрировать взрослое половое поведение, знать, что такое половой акт, использовать «взрослую» лексику, имитировать половой акт.

Для детей 6-12 лет нормально задавать вопросы о беременности, месячных, сексуальном поведении взрослых (почему дядя целует тетю, а как именно женщине передаются сперматозоиды); нормально исследовать себя и других детей через игры в доктора, маму и ребёночка и тд; тайно мастурбировать.

Не нормально, когда ребёнок этого возраста мастурбирует открыто, когда он демонстрирует глубокие познания в области секса, описывает половой акт, использует взрослую лексику или демонстрирует взрослое половое поведение.

Кроме того, надо знать симптомы стресса, свойственные каждой возрастной группе — они могут быть как временными, так и свидетельствовать о том, что что-то пошло не так.

Следует насторожиться, если:

ребёнок демонстрирует сексуализированное поведение, имитирует половой акт с игрушками или другими детьми;

у ребёнка внезапно появляются ночные кошмары, страхи;

ребёнок отказывается общаться с кем-то из взрослых или детей, с кем ранее общался нормально;

у ребёнка появляются синяки и ссадины, особенно в интимных областях, появление которых он не может объяснить;

он приходит в грязной одежде, словно валялся на земле;

он приходит в грязной одежде, словно валялся на земле; у ребёнка появляются новые вещи, деньги, игрушки;

у ребёнка появляются новые друзья, с которыми он вас не знакомит;

у ребёнка появляется взрослый друг;

ребёнок скрывает от вас свою активность в сети;

у ребёнка «из ниоткуда» появляются новые взрослые слова;

его настроение нестабильно, наблюдается страх перед определенными местами или людьми, вспышки гнева, плаксивости, замкнутость;

в развитии наступает откат, начиная с успеваемости и заканчивая мокрой постелью или штанишками.

И, как говорится, так далее.

Ещё я узнала, что 23% случаев сексуального насилия над детьми совершают сами дети, в основном, подростки, преимущественно, мальчики.

О педофилии психиатры говорят, если разница в возрасте между подростком-насильником и младшим ребёнком составляет более пяти лет, что лично меня нисколько не утешило, а как-то даже и наоборот.

Американцы посчитали, что у них на 1 кв. км территории живет 1 педофил, в Канаде 1 педофил на 1,6 кв.км.

Вообще, статистика довольно грустная и безрадостная, по разным данным к 18 годам 1 из 4-6 девочек и 1 из 6-10 мальчиков неминуемо столкнутся с педофилами.

Педофил может как прикасаться к ребёнку, так и нет, совращая дитя другим образом — демонстрацией порнографии или своих половых органов, сексуальными разговорами и тд.

На этот случай ребёнок должен быть вооружён знаниями о том, что:

у него есть интимные части тела, до которых никто не может дотрагиваться (это гениталии, грудь, ягодицы, а ещё Максон объяснил мне, что рот — тоже интимная часть, этому их учат в школе, а я бы не сообразила);

у этих интимных частей есть названия;

есть «секретные» прикосновения (не надо называть их плохими или неприятными, потому что знающие хищники знают, как сделать приятно, и это ещё хуже);

о секретных прикосновениях надо рассказать маме или папе, их нельзя держать в тайне.

А так же:

ребёнок должен четко понимать, что у него никогда не будет проблем, если он расскажет вам о секретных прикосновениях;

ребёнок должен понимать, что вы выдержите такую информацию, он не разобьёт вам сердце, и вас не хватит кондратий;

ребёнка нужно научить уходить из ситуаций, в которых он чувствует себя некомфортно,

ребёнок должен уметь говорить «нет», и у него должен быть опыт того, что его «нет» имеет значение;

ребенок должен доверять своей интуиции: если он чувствует, что происходит что-то не то, надо уходить/обращаться за помощью;

ребёнок должен знать, что никто не может фотографировать его тело или показывать ему фото чужих тел;

с ребёнком постарше нужно придумать кодовое слово, услышав которое вы приедете и заберёте его откуда угодно.

Вот. Вроде все рассказала, что узнала.

А ещё я два вечера провела на форуме, где общаются жены, дочери и сестры мужчин, осуждённых за развратные действия в отношении малолетних в сети. Большинство женщин находится в состоянии глубокого шока: осуждены их любящие мужья, прекрасные заботливые отцы, трепетные дедушки. Десять лет брака, пятнадцать, двадцать пять.

Сейчас, благодаря анонимности в интернете, у учёных появилась возможность исследовать поведение педофилов до того, как они выйдут на контакт с детьми.

Анонимные опросы, онлайн группы для тех, кого пугают их собственные мысли и фантазии, для тех, кто хочет удержаться от совершения преступления.

Может, это сработает, потому что пойманные и осуждённые массово рецидивируют через несколько месяцев-лет после освобождения.

Подчеркну: исследовать и понимать механизмы ужасающего нас поведения НЕ РАВНО одобрять, поощрять или приглашать в гости к своему ребёнку.

А нам с вами безопасности, внимания к детям, бдительности и железных нервов.

Я, например, неделю это дело читала и свалилась с температурой.

Маша Рупасова