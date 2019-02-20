Сырдарья вышла из берегов. В Туркестанской области вода размыла примерно 500 метров береговой зоны, передает 24.kz.

В подтопленный район были направлены спасатели, пожарные и 18 единиц техники. В течение трех суток они укрепили дамбу, использовав более 6 тысяч кубометров песка. Сейчас ситуация стабильная, на участке дежурят специалисты, а близлежащим селам и населенным пунктам ничего не угрожает.

Нургали Жунисов, начальник ДЧС Туркестанской области: «Запасы воды в Коксарайском контррегуляторе гораздо меньше, чем в прошлом году, заполнено всего на 47% от общей вместимости. Это из-за того, что на юге было очень мало осадков. Угрозы подтоплений на сегодняшний день нет».