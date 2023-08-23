Тело 10 утонувшего нашли в Сырдарье

Редакции OTYRAR стало известно, что тело 10 утонувшего человека обнаружили спасатели. Сейчас ведутся поиски последнего погибшего. Предположительно, ею является девочка.

Ранее, в акимате Туркестанской области рассказали подробности трагедии.

«Они ехали после праздника, тоя, и решили отдохнуть возле реки. Не было даже там какого то пикника, просто решили посидеть. Они не купаться приехали, они знали что там место не для купания, там а основном ловят рыбу. И они услышали крик ребенка и побежали все на помощь. Видимо он поскользнулся. А там болото, грязь. И вот один за другим они ушли», — рассказали в пресс-службе.

К поискам тел утонувших подключились не только ДЧС Туркестанской области, но и города Шымкент.

Напомним, вчера на реке Сырдарья трагически погибли 11 человек. Все они были членами одной династии.