Требования пожарной безопасности в жилом секторе

Основными правилами пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать гражданам в быту являются:

не использовать неисправные бытовые электроприборы, ветхую, или неисправную электропроводку, электронагревательные приборы кустарного изготовления, не допускать перегрузки электросети, не проявлять беспечности при обращении с огнём, особенно в нетрезвом состоянии, не курить лежа в постели, не разбрасывать окурки, соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых приборов, воздерживаться от использования открытого огня в сухую ветреную погоду, не допускать бесконтрольно отжига камыша, сухого травостоя.

Поведение при возникновении загорания или обнаружении пожара зависит от конкретной обстановки и условий распространения огня.

Однако в любом случае нельзя впадать в панику и терять самообладание. Следует как можно быстрее позвонить по «101» и вызвать противо пожарнуюслужбу, а самому постараться быстро оценить ситуацию и действовать в зависимости от возраста, навыков и возможностей, не подвергая свою жизнь опасности.

В большинстве случаев, когда загорание обнаружено в самой начальной стадии, его можно ликвидировать буквально одним стаканом воды или, накрыв мокрой скатертью, одеялом, любым другим плотным несинтетическим материалом; при возможности – воспользоваться огнетушителем соответствующего класса. Н

о когда пламя уже распространилось и необходимо вмешательство профессиональных пожарных, тогда надо как можно быстрее позвонить по «101»или «112» и как можно скорее кратчайшим и самым безопасным путем покинуть помещение, квартиру, здание. Самое главное при этом – постараться быстро оценить ситуацию и степень опасности для себя лично, для жильцов своей квартиры, для соседей по лестничной клетке.

Задача трудная даже для взрослого человека, учитывая необычность ситуации, в которую попадает человек при пожаре. Тут должны помочь некоторые элементарные знания. Пожар может быстро охватить большую площадь в жилых домах и подсобных постройках только в тех случаях, когда воспламенятся пролитые горючие жидкости (например, падение на пол керогаза); в газифицированных домах это может иметь место при взрывообразной вспышке газа.

Чаще всего в жилых домах пожар начинается с появления незначительного пламени, которому предшествует более или менее продолжительный период нагревания или тления твердых горючих предметов, материалов, веществ. Наличие запаха перегревшегося вещества и появление легкого, сначала едва заметного, а затем все более сгущающегося и действующего на глаза дыма – это первые верные признаки пожара.

Электрические провода, постепенно нагреваясь при перегрузке, сначала «сигнализируют» об этом характерным запахом резины, а затем изоляция воспламеняется и горит или тлеет, поджигая расположенные рядом предметы, деревянные строительные конструкции.

Одновременно с запахом резины может погаснуть свет или электрические лампы начнут светить вполнакала, что иногда также является признаком назревающего загорания изоляции электропроводов.

Когда в помещении, где начался пожар, имеется усиленная вентиляция (открыто окно, дверь на балкон), находящиеся в соседних комнатах люди иногда узнают о начавшемся пожаре не по дыму или запаху гари, а по потрескиванию горящего дерева, похожему на потрескивание горящих в печке сухих дров. Иногда слышен свистящий звук, могут быть видны отблески пламени.

О горении сажи в трубе иногда узнают по гудящему звуку, похожему на завывание ветра, и по смолистому запаху горящей сажи. Знание признаков начинающегося пожара в жилом доме помогает своевременно обнаружить загорание и принять меры к его ликвидации.

Распространению пожара в жилом доме чаще всего способствуют вентиляционные каналы, окна и двери, через которые поступает свежий воздух, дающий дополнительный приток кислорода. Вот почему не рекомендуется разбивать стекла в окнах горящего помещения и оставлять открытыми двери в соседние помещения.

Если вы почувствовали запах дыма, гари, постарайтесь быстро установить, где находится очаг горения или тления: в вашей квартире (в комнате, кухне, подсобном помещении, на балконе, лоджии и т.д.); на лестничной клетке (мусоропровод, почтовый ящик и пр.); в соседней квартире (идет дым из щелей двери); в соседнем доме (видно из вашего окна).

В любом случае своевременный вызов пожарных поможет предотвратить большое несчастье (при этом отбросьте от себя мысль, что пожарных уже кто-то успел вызвать раньше вас, так как не все имеют такую возможность).

Управление по чрезвычайным ситуациям города Шымкента напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Ведь только так можно избежать трагедии, обезопасить свою жизнь и жизни других людей от огня.

Будьте осторожны, берегите себя и дома!

А. Азимбаев, старший инженер ОЧС

Каратауского района лейтенант

гражданской защиты