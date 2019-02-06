У восьмимесячного щенка срезано 70% кожи и разрезан пах – его спасли зоозащитники, которые требуют наказать живодера, передает Turantimes.kz.

Мы побеседовали с организатором «Фонда добрых дел Алматы» Ульяной Бакаевой и узнали все о жестоком обращении с животными.

«Щенок жил в районе Дружбы, постоянно бегал там и играл с детками – совершенно безобидное животное. Мы нашли его хозяина, оказалось, что собака была на самовыгуле. Это тоже большая проблема, что хозяева вот так отпускают животных на улицу», — сетует зоозащитница.

В том, что над животным поиздевался человек, нет никаких сомнений. Рванных ран от бродячих собак у щенка нет, не повреждены мясо и мышцы, как это обычно бывает от укусов. Была версия, что животное сбила машина – однако никаких переломов и ушибов врачи также не обнаружили. «Задета только кожа. Кто-то пытался снять с щенка кожу», — уверены зоозащитники.

«У щенка была очень низкая температура, когда мы нашли его. Температуру мы подняли, все раны сшили. От наркоза малыш отошел нормально, а сегодня уже попил воды. Состояние у него тяжелое, но стабильное. Чуть позже врачи снова будут его осматривать», — делится Ульяна Бакаева.

Случаев живодерства очень много, рассказывает организатор «Фонда добрых дел». В приюте полно животных, покалеченными людьми:

«Есть собака, у которой обнаружили пулю в 3 мм от сердца, а в боку – ножевое ранение. Когда мы повезли ее на рентген, выяснилось, что перебиты все кости. Был даже сломан нос, животное дышало через дырочку. Его избивали всю жизнь, которую он провел рядом с людьми. Это добрейшая собака жила на улице, встречала и провожала людей на работу».

В Центре социальной адаптации и реализации травмированных животных живет еще одна собака, у которой отрублены две лапы, хвост и уши. Также есть животные с пулями в позвоночнике, или алабай, которому отрубили нос. И все это делают люди, ведь животные на такое попросту не способны.

О том, кто был способен на подобные зверства, зоозащитники не знают. Вероятно, это человек, который жил в том же районе, где обнаружили щенка. И даже если живодера вычислят, судить его будут не строго. В Уголовном Кодексе Казахстана есть статья 276 и в ней прописано: наказание за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, предусматривает штраф от 100 до 200 МРП, исправительные работы либо ограничение свободы на срок до одного года.

Однако, ответственность ждет живодера лишь в случае гибели или увечий животного, и то при условии, что преступление было совершено из хулиганских мотивов, с использованием садистских методов или в присутствии несовершеннолетнего. То есть в статье не предусматриваются избиение животного в собственном доме, или преступления, с целью получения выгоды. Значит, чтобы доказать человеческую жестокость, обязательно требуется изуродованный труп животного.