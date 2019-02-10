Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев посетил и ознакомился с ходом строительства ряда объектов в областном центре.

Сначала глава региона посетил административно-деловой центр города. На сегодня здесь полностью освобождены земельные участки для реализации 13 объектов, которые в первую очередь возведут на площади 48,4 га. В настоящее время здесь ведется строительство зданий областного акимата, управлений и департаментов.

Ознакомившись с ходом строительных работ, глава региона поручил ускорить темпы строительства.

«Необходимо активизировать строительство всех зданий, которые расположатся в административно-деловом центре. Работать нужно в две смены по 12 часов. Поручаю обеспечить завершение строительства объектов в намеченные сроки», — подчеркнул Ж.Туймебаев.

Наряду с этим, аким области ознакомился со строительством стадиона на 7000 мест. Общая площадь строящегося объекта по заказу АО «ФНБ «Самрук-Казына» составит 26075 кв. метров.

Кроме того, по заказу АО «ФНБ» Самрук-Казына» в духовно-культурной зоне священного города началось строительство музея Х.А.Ясауи, площадь которого составляет 3 200 кв.метров. Также, в Туркестане приступили к строительству Центра «Страна Великой степи».

Вместе с тем, на сегодняшний день в областном центре ведется строительство 26 и 88 многоэтажных жилых домов.