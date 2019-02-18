Комитет охраны общественного здоровья информирует о фактах выявления реализации на предприятиях торговли республики фальсифицированной и просроченной пищевой продукции.

Так, территориальным подразделением Комитета Северо-Казахстанской области выявлена ДНК – свиньи, не заявленная на маркировке в следующих пробах продукции производства Российской Федерации:

— консервы «Говядина тушеная» (АО «Орелпродукт»);

— рулет копчено-вареный «Птичий» (АО «Омский бекон»);

— колбаса полукопченая из мяса птицы «Фантазия» (ООО «Омдел»).

В консервах «Тушенка кусковая говяжья» «Мясофф» (ОАО РАПП «Кавказ Мясо») – обнаружена ДНК – курицы, не указанная в маркировке продукта.

Наряду с этим, установлены факты реализации пищевой продукции (в частности: колбаса, сгущенка, печенье, маргарин, чипсы, кефир, соки, баранки, крупа кукурузная, овсянка, соевый соус, ветчина, повидло, конфеты, кофе и др.) с истекшим сроком годности в следующих городах и магазинах страны:

— в Костанайская области магазин «Тут Берри»;

— в Алматинской области магазины: «Нур» и «Тамерлан» (Саркандский район);

— в Восточно-Казахстанской области магазины: «Арай» (г. Зайсан, ул. Ногайбай, 21, ИП Шингельдинова), «Риддер-Холод» (г. Риддер, ул. Гоголя, 41/1), «Асемай» (Катон-Карагайский район, с. Ново-Хайрузовка, ИП Такибаева К.), Продовольственный магазин (с. Курчум, ул. Б. Момышулы, 4), «Дамир» (с. Аксуат), «Жаннур» (с. Аксулат, ул. Жамбыла, 12);

— в Северо-Казахстанской области магазины: «Сказка» (с. Смирново, ул. Гагарина, 114, ИП Нос М. Я.), «Светлана» (г. Тайынша, ул. Целинная, 38, ИП Мамро С. Ф.), «Натали» (Тимирязевский район, с. Акжан, ИП Петрова В. М.), «У Камилы» и «Троица» (с. Пресновка ИП Салимжанова М. Н.), «Продовольственный магазин» (район М. Жумабаева, с. Полудино).

КООЗ МЗ РК настоятельно рекомендует потребителям быть более внимательными при выборе продукции. Необходимо помнить, что любая продукция по истечении срока годности не пригодна для использования по назначению.

Территориальными подразделениями Комитета, указанная фальсифицированная и просроченная продукция снята с реализации, к объектам торговли приняты соответствующие административные меры.

Комитет обращает внимание населения, что в случае обнаружения просроченной или другой несоответствующей продукции на прилавках магазинов можете обратиться в адрес Комитета и его территориальных Департаментов (контактные данные каждого региона указаны на сайте kooz.dsm.gov.kz/ru в разделе территориальные Департаменты).