В закон о страховании внесли изменения, передает ИА «NewTimes.kz».

Некоторые его поправки – в частности о внедрении электронного полиса обязательного автострахования ОГПО и отказе от бумажных полисов – могут быть неправильно поняты казахстанцами.

Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам страхования и страховой деятельности». Главное изменение, которое заинтересует большинство автовладельцев – внедрение электронного полиса обязательного автострахования ОГПО и полный отказ от бумажных полисов по этому виду страхования уже с 1 января 2019 года.

«В следующем году казахстанским автовладельцам не нужно будет возить с собой страховой полис. Однако это не значит, что за его отсутствие перестанут штрафовать. Дело в том, что информация, распространяемая некоторыми СМИ, может быть неправильно понята казахстанцами. Штрафы за отсутствие страхового полиса никто не отменял, но возить бумажный полис с 1 января 2019 года не нужно, потому что будет внедрен электронный полис», − комментирует председатель правления страховой компании «НОМАД Иншуранс» Даурен Иманжанов.

Внедрение электронного полиса обязательного автострахования лишь в деталях поменяет существующую систему. В целом всё останется без изменений.