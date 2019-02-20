В Шымкенте антимонопольный департамент проводит проверку в отношении действий филиала «КазТрансГаз Аймак».

Жители города пожаловались специалистам на высокие суммы в счетах-квитанциях за газ. Заявления от шымкентцев поступают в профильное ведомство с ноября прошлого года. Собрано свыше 140 жалоб от физических и юридических лиц, передает ТК «Астана».

За последние 3 месяца антимонопольщики провели ряд проверок и выявили нарушения в работе поставщика газа. Филиал «КазТрансГаз Аймак» завышал показания своим абонентам, — сообщили нам в департаменте. За это газовикам наложили административный штраф на 40 миллионов тенге.

Предприятие также обязали привести в соответствие фактические показания счетчиков своих абонентов.

Дархан Каинбердиев, руководитель ДКРЕМ, защите конкуренции и прав потребителей по г. Шымкент: У нас сейчас заявления начали поступать за январские квитанции. По этим обращениям мы начинаем проверки. Регистрируем сейчас в прокуратурах, органах. Мы сейчас написали письмо в их головной офис, который в Астане находится, руководителям. Плюс, также «КазТрансГазу».

Сейчас ждем реакции на наше письмо. Тем временем горожане пытаются самостоятельно разобраться в ситуации. Сотни жителей идут к газовикам за разъяснениями. Люди сетуют на показания за январь.

Наталья Марионова, жительница г.Шымкент: Почти 16 тысяч, а так у меня 8 тысяч выходит. Почти что вдвое они написали нам. Я думаю, что они не снимали, а просто от фонаря. Я вот у всей улицы посмотрела. У всех вдове больше завысили.

Земфира Калмуратова, индивидуальный предприниматель: По показанию у меня счетчика значит 43 769, а общий 77 272,25. Они за то, что перерасход газа добавили мне 33 тысячи. Не согласная я. Почему? У меня же счетчик есть.

Напомним, что как прокомментировал директор РЦКУ г. Шымкента, Анарбек Айдосов, то случился сбой в электронной системе, который и привел к тому, что в квитанциях горожане увидели шокирующие цифры.

Как уверяет руководитель, то наладить систему и разобраться с реальными цифрами «по счетчику» займёт немного времени.

Первое, что должны сделать абоненты, получившие квитанции не соответствующие показаниям счетчика, обратиться по номеру Call-centra 58-48-68.

Специалисты проконсультируют и постараются решить возникшую проблему.

Второе, для тех у кого есть время, то рекомендуется пройти к газовому участку по месту жительства, с собой желательно взять квитанции за 2-3 месяца и сфотографировать счетчик с показаниями газа. Сотрудники газового хозяйства примут заявления и сделают перерасчет.