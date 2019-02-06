Сферу образования Шымкента потряс очередной коррупционный скандал. 14 января при попытке получения взятки в сумме 50 тысяч тенге с учителя начальных классов была задержана директор средней школы №12 имени Горького. Но руководитель с подмоченной репутацией продолжает вести себя так, словно ничего не произошло.

Руководителя на время следствия отстранили от руководящей должности и 30 января был подписан приказ об ее увольнении с директорского поста. Однако, 5 февраля, несмотря на то, что в школе был назначен временно исполняющий обязанности директора, экс-руководитель кабинет не освободила.

Теперь, уже как учитель казахского языка, она продолжала приходить в школу. Но ее присутствие в стенах заведения лишь накаляет и без того нервозную обстановку.

15 человек поставили подписи под жалобой, которую отправили в городское управление образоавния Шымкента с просьбой избавить коллектив и родителей, а также учеников от ее присутствия в школе.

«Государство, по словам нашего бывшего директора, ни чем нас не обеспечивает. На каждом собрании, когда поднимаем вопрос о поборах, звучала ее любимая фраза: государство нас не обеспечивает, мы выживаем, это я… я… я… все для вас делаю. Аппаратура, сетка-рабица, заборы, — все это куплено на средства, собранные с нас», — жалуются родители

Родители и педагоги школы говорят о многочисленных фактах неправомерных действий со стороны попавшейся на взятке начальнице.

Мария Голованова Мария, учитель начальных классов школы: «Хочу сообщить общественности о том, что наша экс-директор находится под следствием за систематические взятки с учителей за дополнительный часы работы. Поборы продолжались на протяжении всех трех лет ее руководства учебным заведением».

В коллективной жалобе описаны факты многочисленных сборов денег с учителей и родителей под предлогом благотворительности на нужды школы. Средства, если исходить из текста жалобы, сдавались на приобретение лампочек, мела, моющих средств, половых тряпок, строительных материалов и даже на приобретение асфальта. Увы, его родители на спортивной площадке и во дворе школы так и не увидели.

По словам собравшихся педагогов, даже без потерянной власти и полномочий она продолжает давить на педколлектив, учеников, родителей: обещает вернуться и тогда, мол, уж всем мало не покажется. Из-за страха репрессий подписавшиеся под коллективной жалобой отправились в гороно на прием по личным вопросам. И получили обнадеживающий ответ.

Жанат Базарова, руководитель административного отдела управления образования акимата Шымкента: «30 января был подписан приказ об увольнении директора средней школы № 12 им. Горького города Шымкента. Больше она не является ее руководителем. На эту должность Дарига Алимбекова была назначена три года назад, пройдя конкурс. К вопросам коррупции в системе образования у нас однозначная нулевая терпимость. Поэтому было принято решение об ее увольнении с поста директора. Однако, учителем в школе она может работать, ее образование позволяет. Но чтобы нормализовать обстановку в этой школе, мы переведем ее преподавать в другую».

Новый директор придет в школу имени Горького, только пройдя через конкурс на занятие этой вакансии. Педколлектив и родители верят в то, что новый руководитель будет обладать высокими моральными качествами и бесконечные поборы и сборы наличности в школе прекратяться.

Ирина Казорина