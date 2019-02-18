В специализированном уголовном суде Шымкента идет процесс в отношении группы молодых людей, обвиняемых в убийстве 17-летнего подростка.

В связи с тем, что некоторые из подсудимых еще не достигли совершеннолетия, называть или демонстрировать их личности до вынесения приговора запрещено. Наш корреспондент познакомился с ходом судебного следствия.

Перед судом предстали 6 парней, из которых четверо, обвиняемых в тяжких преступлениях в том числе убийстве, находятся под стражей. Еще двое, чья вина ограничивается преступлением средней тяжести, пребывают под домашним арестом и в суд являются самостоятельно. Также в суде присутствуют пострадавшие, и многочисленные родственники с той и другой стороны. Дело рассматривается с участием присяжных заседателей.

Кровавые события произошли в октябре прошлого года. В микрорайоне Самал две группы молодых людей устроили разборку, выясняя кому быть лидерами на районе. В ходе массовой драки один из участников вытащил обрез ружья и выстрелил в оппонентов. Тяжелое дробовое ранение получил 17-летний подросток. Он скончался в карете скорой помощи. Подозреваемые были задержаны в тот же день.

Камышбек Анарбаев, судья следственного суда г. Шымкента: «Санкцию на арест гражданина 2001 года рождения была выдана 9 октября нынешнего года следственным судом города Шымкента. Он подозревается в совершении уголовного правонарушения по статье 99 части 2 — «Убийство человека».

Примечательно, что большинство потерпевших, участников той драки, претензий к своим обидчикам не имеют. Стороной подсудимых им возмещен материальный ущерб, оплачено лечение. Однако мать погибшего парня категорически отказалась прощадь убийц.

Мать потерпевшего: «Мой сын учился на 1 курсе института, занимался спортом, во всем был мне подмогой, опорой был нашей, надеждой. И его убили. Кто мне его вернет? Я требую самого сурового наказания для виновных. Никогда их не прощу.

Сами подсудимые частично признают свою вину, однако утверждают, что убивать не хотели. намеривались лишь попугать противников. Судебное следствие продолжается.