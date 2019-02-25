В Шымкенте началось строительство 30-квартирного коммунального дома по улице Акназархана. На том самом месте, где четыре года назад взрыв газового баллона фактически уничтожил 8-ми квартирный жилой дом.

На месте выгоревшего дома до конца этого года построят новый за 243 млн тенге.

В новой пятиэтажке будет 25 однокомнатных и 5 двухкомнатных квартир. Все они в виде арендного жилья будут распределены среди очередников. Строители обещают, что новоселы въедут в квартиры уже в конце года. Говорят, мол, успеют. Залит фундамент. Сейчас поднимают стены.

Ернар Сариев, представитель подрядчика: «Мы разобрали два сгоревших дома и в декабре прошлого года приступили к строительству.

Напомним, на этом месте стояла двухэтажка. 20 декабря 2014 года в одной из квартир произошел хлопок газа. В результате жители остались на улице. Сначала их разместили в школе по соседству. А после – выдали жилье. Теперь на этом месте появится жилье для остальных нуждающихся.

Галым Утенбаев, заместитель руководителя управления строительства:»В прошлом году было начато строительство 68 многоквартирных домов. 17 из них уже сданы в эксплуатацию».

В этом году в Шымкенте ведется строительство 51 многоэтажного дома. Специалисты говорят, что до конца года будет завершено строительство 35 из них.