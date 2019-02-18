В Шымкенте за взятку задержан заместитель руководителя городского управления образования.

Экс-чиновник получил почти полтора миллиона тенге от индивидуального предпринимателя, занимающегося арендой столовой в городских школах, за продление срока аренды.

Чиновник арестован на два месяца. Ему предъявлены обвинения по статье 366 , ч. 3 УК РК, то есть «получение взятки». Эту информацию не опровергли и в Управлении образования города Шымкента и пояснили, что заместитель руководителя управления находился в отпуске на момент задержания.

«Человек, работавший в должности заместителя управления образования г. Шымкента, написал заявление о предоставлении отпуска с последуюшим увольнением. В настоящее время он находится в отпуске. У нас нет другой информации», — рассказали в городском управлении образования.

Экс-чиновник арестован с санкции специализированного следственного суда г. Шымкента.

«С санкции Шымкентского городского следственного суда экс-чиновник арестован на два месяца при беззалоговом расследовании. Сегодня подозреваемый подал апелляционную жалобу на намерение заменить под залог меру пресечения»,- сообщил судья специализированного следственного суда г. Шымкента Сержан Айнабеков.

Жанар Есенбекова