В Шымкенте в средней школе №126 им. Айнатас прошел необычный урок.
Сотрудники спасательного отряда пришли в школу, чтобы рассказать мальчишкам и девчонкам, как простые действия могут спасти, если ты оказался в горящем или задымленном здании.
Ребята с удовольствием отвечали на вопросы, вместе искали правильный вариант ответа и даже попробовали составить собственный план действий на чрезвычайный случай.
Главная задача таких уроков – закрепить в сознании детей правила пожарной безопасности, научить их действовать в чрезвычайной ситуации спокойно, не подаваясь панике.