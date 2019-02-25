В Шымкенте в средней школе №126 им. Айнатас прошел необычный урок.

Сотрудники спасательного отряда пришли в школу, чтобы рассказать мальчишкам и девчонкам, как простые действия могут спасти, если ты оказался в горящем или задымленном здании.

Ребята с удовольствием отвечали на вопросы, вместе искали правильный вариант ответа и даже попробовали составить собственный план действий на чрезвычайный случай.

Главная задача таких уроков – закрепить в сознании детей правила пожарной безопасности, научить их действовать в чрезвычайной ситуации спокойно, не подаваясь панике.