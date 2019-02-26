Филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Шымкент приглашает вас на акцию «Не плати за бесплатное».

27 февраля 2019 на территории специализированного отдела по обслуживанию местных автолюбителей пройдет акция «Не плати за бесплатное», направленная на борьбу с незаконным оформлением водительских прав и регистрации машин.

Руководство госкорпорации совместно с представителями партии «Нұр Отан» и с сотрудниками УВД г. Шымкент проведут разъяснительную работу с населением и расскажут об отсутствии необходимости обращения к помогайкам.

Будем рады ответить на все ваши интересующие вопросы! Место проведения: г. Шымкент, мкр Достык, здании Специализированного ЦОН, 27 февраля, 11:00 часов.