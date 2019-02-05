Школа искусств в Тюлькубасском районе остро нуждается в капитальном ремонте. На стенах, построенного полвека назад здания, огромные трещины. Полы прогнили. И даже в таких условиях, в свободное от уроков время, свыше 300 школьников занимаются здесь танцами, учатся игре на домбре и баяне.

Кулдаркуль Рыстиева, заместитель директора школы искусств: «Каждый год проводим текущий ремонт. Нам обещали новое здание. Но, как видите, детям приходится заниматься в таких условиях».

Крик о помощи педагогов и родителей услышал аким Тулькубасского района. Это произошло на отчетной встрече с населением. Жители: «Сколько можно ждать! Только обещают!»

Нурбол Турашбеков, аким Тулькубасского района: «Подрядчик, который должен приступить с строительству, известен. Но из-за его безответственности строительные работы не начинаются».

Как выяснилось, переехать в новую школу искусств тулькубасцы смогут не скоро. Единственное, чем смогли «порадовать» чиновники местных жителей, так это реализацией госпрограмм. А вот на счет новых проектов на отчете не было сказано ни одного слова.

Ауелхан Тургамбеков, руководитель аппарата акимата Туркестанской области: «Ни один проект не вошел в план. Это говорит о том, что работы системной не было».

Итог печален — 2018 год для Тюлькубасского района грандиозными проектами не ознаменовался. В этом году глава района дает новое железное обещание — привлечь инвесторов.

Шынар Оразова