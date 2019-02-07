В Туркестане полицейскими пресечена незаконная деятельность игровых залов.

Сотрудниками Местной полицейской службы УП г. Туркестан совместно с криминальной полицией ДП Туркестанской области в рамках оперативно-профилактических мероприятий сначала текущего года выявлено около десятка фактов организации незаконного игорного бизнеса.

К примеру, 2 февраля т.г. в ходе оперативных мероприятий в одном из зданий по пр. Тауке хана г. Туркестан полицейские обнаружили незаконный игорный бизнес. Стражи порядка изъяли у организаторов кассовые аппараты, компьютерную и иную технику. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 307 УК РК «Организация незаконного игорного бизнеса». Проводится досудебное расследование.

Всего же с начала 2019 года полицейскими ДП Туркестанской области пресечены 8 фактов организации незаконного игорного бизнеса в г. Туркестан, организаторы которых извлекали доход от незаконной предпринимательской деятельности.

В целом полицейскими изъято около сотни компьютерной и другой техники, использовавшейся для организации незаконного игорного бизнеса. В настоящее время в отношении лиц, организовавших незаконный игорный бизнес, проводится досудебное расследование.

Полицейские ДП Туркестанской области напоминают, что за незаконное открытие либо содержание игорного заведения или незаконная организация деятельности в сфере игорного бизнеса, предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса предусмотрен штраф в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей, исправительные или к общественные работы на срок до шестисот часов, или ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.