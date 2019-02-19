В Туркестанской области полицейские задержали мужчину, ограбившего местного жителя.

Осенью прошлого года в отдел полиции поступило сообщение об ограблении на одной из улиц г. Шардара. Стражи порядка установили, что неизвестный мужчина в нетрезвом виде напал на потерпевшего, силой отобрал деньги и сотовый телефон, а затем скрылся.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 191 УК РК «Грабеж».

С целью раскрытия преступления, стражи порядка провели ряд необходимых мероприятий по установлению личности подозреваемого. В результате оперативно-розыскных мер, полицейские Шардаринского РОП задержали местного жителя, который признался в содеянном. Собранные материалы по факту грабежа с обвинительным актом были направлены в суд. В настоящее время решением суда мужчину приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам соблюдать меры предосторожности, чтобы не стать жертвой грабежа или другого уличного преступления. По возможности не стоит гулять на улице в одиночку или в нетрезвом виде. В ночное время старайтесь ходить только по освещенным улицам, а войдя в подъезд или лифт – осмотритесь.

Также не стоит прилюдно демонстрировать на улице или в общественном месте ценные вещи, кошельки или дорогие телефоны. Держитесь подальше от компаний незнакомых или подвыпивших людей, а в случае нападения, как можно громче зовите на помощь. Как показывает практика, решающее значение имеет своевременное сообщение о грабеже, так как большинство преступлений, как правило, раскрываются «по горячим следам».

«Если же в отношении Вас или ваших знакомых совершили грабеж или вы стали очевидцем какого-либо преступления, то следует незамедлительно обратиться в полицию по телефону 102», — сообщает пресс-служба департамента полиции Туркестанской области.

Жанар Есенбекова