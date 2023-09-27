«Облаву» на здание Филиала «Госкорпорации» прокомментировали в ведомстве

Необычный день в здании госкорпорации Шымкента попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах спецназ посреди рабочего дня ворвался в госкорпорацию на глазах у изумленных горожан и обескураженного охранника, передает OTYRAR.

Шок и стресс испытали сотрудники филиала госкорпорации «Правительство для граждан» в Шымкенте. В Казнете разлетелось видео, где спецназ посреди рабочего дня ворвался в филиал госкорпорации. Вооруженные люди сначала в буквальном смысле этого слова врываются в здание, потом пытаются пробраться через турникет. С первого раза многим это не удается, поэтому большинство перепрыгивают через него, на глазах у изумленного и обескураженного охранника.

Как выяснилось, сотрудники ДКНБ провели обыск в госкорпорации «Правительстве для граждан» около месяца назад, почему видео появилось только сейчас, остается загадкой.

На кадрах также видно, как несколько сотрудников ломают дверь одного из кабинетов, в котором никого не было и осматривают его. Инцидент прокомментировали в пресс-службе филиала «Правительство для граждан». В ведомстве сообщили, что комитетчики изъяли у них несколько земельно-кадастровых дел, в рамках проводимого досудебного расследования по незаконному перемещению границ земельных участков. Кого и в чем подозревают, в госкорпорации решили не комментировать.

«НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» сообщает, что 1 сентября текущего года сотрудниками Департамента Комитета Национальной Безопасности РК (ДКНБ) был произведен обыск в филиале Госкорпорации по городу Шымкенту. В ходе обыска был изъят ряд земельно-кадастровых дел, в рамках проводимого досудебного расследования по незаконному перемещению границ земельных участков. Отметим, что на сегодняшний день разъяснений от ДКНБ по вышеуказанным мероприятиям в адрес Госкорпорации не предоставлено. В связи с этим, сообщаем, что за подробной информацией необходимо обращаться в вышеуказанные государственные органы», — сообщили в пресс-службе филиала «Правительство для граждан» г. Шымкента.

Журналисты портала OTYRAR направили официальный запрос в департамент комитета национальной безопасности Шымкента. Инцидент в ведомстве обещали прокомментировать.