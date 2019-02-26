В НАО «Фонд социального медицинского страхования» подвели итоги закупа медицинских услуг у субъектов здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2019 год.

Фонд медстрахования завершил процедуры заключения договоров с медицинскими организациями на оказание услуг населению в рамках Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в текущем году.

Выбор поставщиков услуг Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и размещение объемов осуществляется республиканской и 17 региональными комиссиями среди субъектов здравоохранения.

В состав региональной комиссии входят представители Фонда медстрахования, Управления здравоохранения, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», неправительственных организаций, представляющих интересы пациентов и субъектов здравоохранения; gрофсоюза медицинских работников.

«В этом году государственный заказ по Туркестанской области выполняет 34 частных клиники. Это 46% из 73 медицинских организаций, вошедших в базу данных «Фонда медицинского страхования» по Туркестанской области. Остальные 54 процента-государственные поликлиники. Кроме того, частные клиники активно участвуют в оказании помощи, направленной на реабилитацию и восстановление», — рассказала и. о. директора областного филиала ФМС Нуршат Айтимбетова.

В целом, общая сумма заключенных договоров с организациями-поставщиками, оказывающими бесплатную медицинскую помощь по области составила 71 550 млрд тенге. В том числе с государственными поликлиниками – 66 229 млрд тенге, частными клиниками – 5 321 млрд тенге.

Частные медицинские организации принимают активное участие в размещении объемов на оказание стационарозамещающей помощи.Также отмечается рост количества частных поставщиков по стационарной помощи, амбулаторно-поликлинической помощи, амбулаторно-поликлинической помощи на селе, консультативно-диагностической помощи, высокотехнологичным медицинским услугам. Кроме того, в Туркестанской области в 2019 году планируется открыть 126 участков врачей общей практики. Это позволит снизить нагрузку на одного врача до 1700 человек.

«В настоящее время увеличилось количество медицинских услуг, оказываемых частными клиниками. Так, в этом году они проявляют особую активность в оказании онкологической помощи, скорой медицинской помощи, паллиативной помощи, реабилитации и восстановительной помощи», — сказала Нуршат Рейимбаевна.