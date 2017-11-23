Больница на 5 звездочек

Фонд медицинского страхования предлагает казахстанцам оценить стационары и поликлиники страны. Редакция сайта //otyrar.kz установила и изучила приложение ФМС «Народный контроль».

Приложение «Народный контроль» доступно для пользователей iPhone и Android. Оно быстро скачивается и не занимает много места. После установки вы сможете выбрать свой регион, казахский или русский языки. Чтобы оставлять оценки необходимо ввести ИИН, номер телефона и дать согласие на обработку данных.

В приложении вы найдете все учреждения здравоохранения, которые внесены в базу Фонда медицинского страхования. Здесь указаны адрес и телефон медучреждения. Но, конечно, самая главная функция приложения — оценка медучреждений.

Звездочки выставляются по четырем параметрам: время ожидания, отношение медперсонала, четкость и понятность рекомендаций, условия оказания услуг. И последний, пятый вопрос — вы бы рекомендовали это медицинского учреждение? Да или нет?

Интересно, что это вопрос о рекомендациях лежит в основе знаменитого NPS — индекса потребительской лояльности, который внедрен во многих коммерческих компаниях мира. Именно по нему определяют успешность той или иной организации, выясняют какие проблемы есть в обслуживании и как их можно быстро устранить. Теперь такой современный подход используется при оценке поликлиник.

Приложение совсем недавно появилось в маркетах, а шымкентцы уже начали его использовать. Мы выбрали фильтр — показать поликлиники по времени ожидания. Сейчас по быстроте обслуживания лидирует ТОО «Медик-Сервис». Клинику оценили на пятерку. А вот Сайрамская районная поликлиника «Аксукент» получила только три звезды.

«Все, кто установил приложение, смогут учитывать этот рейтинг при выборе поликлиник для прикрепления и при выборе узких специалистов в стационарах по направлению. В конечном итоге, мы надеемся, что оценка населения будет стимулировать медицинские учреждения повышать качество услуг», — отмечает управляющий директор по работе с пользователями медицинской помощи НАО «Фонд социального медицинского страхования» Забира Оразалиева.