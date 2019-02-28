В Шымкенте по Енбекшинскому району 35 тысяч налогоплательщиков имеют задолженность. На сегодня долг составил 235 млн тенге.

Сейчас конец февраля, срок уплаты имущественного, земельного и транспортного налогов истек. 1 октября 2018 года истек срок уплаты имущественного и земельного налогов за 2017 год, 31 декабря 2018 года истекло время уплаты транспортного налога.

Житель Енбекшинского района Валерий Носов пришел проверить есть ли у него задолженность по транспортному налогу. В прошлом году налогоплательщик пытался оплатить обязательный платеж через Интернет у него не получилось. «Все время сбои были и поэтому пришел сегодня сам в управление госдоходов и проверяю нет ли задолженности, — говорит житель.

По данным управления госдоходов по Енбекшинскому району задолженность по всем трем видам налогов, имущественному, земельному и транспортному составила 235 млн тенге. 35 тысяч жителей Енбекшинского района имеют задолженность.

Заместитель руководителя управления госдоходов по Енбекшинскому району Сабит Темиралиев уверяет, что работа по взысканию долгов продолжается. Составлены налоговые приказы. По району на 7 тысяч налогоплательщиков составлены судебные приказы. На сегодня судебными исполнителями взыскано в городскую казну 45 млн тенге.

Фискальщики приглашают налогоплательщиков оплатить долги по налогам. В противном случае задолжникам арестуют расчетные счета в банках и запретят выезд за границу.

Управление государственных доходов по Енбекшинскому району выполнило план за 2018 год на 108,8 процентов. Поступило 37 648,3 млн. По итогам прошлого года в бюджет дополнительно взысканы доходы 2450424,1 тыс тенге.