В 2018 году объем валового регионального продукта Туркестанской области составил 1 трлн 103,9 млрд тенге, по сравнению с соответствующим периодом 2017 года рост составил 103,9%.

Благодаря модернизации технологических процессов, увеличению мощностей многих предприятий удалось добиться устойчивого развития промышленного сектора. Об этом на очередном годовом отчете перед населением сообщил глава региона Жансеит Туймебаев

«В 2018 году объем промышленной продукции Туркестанской области составил 453,8 млрд тенге, увеличившись на 43,1 млрд тенге. Объем производства в обрабатывающей промышленности составил 236,9 млрд тенге, увеличившись на 13,7 млрд тенге. В рамках Карты индустриализации в 2018 году было запущено 10 проектов, создано свыше 800 рабочих мест. В этом году в рамках Карты индустриализации запланировано реализовать 15 проектов на сумму 11,9 млрд тенге», — сказал Ж.Туймебаев.

Наряду с этим напомним, в прошлом году в целях улучшения инвестиционного климата в области Указом главы государства в городе Туркестане была создана специальная экономическая зона «TURKISTAN», площадь которой составляет 1338 га. Более того, количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства достигло 130 804. По данному показателю область занимает второе место в республике.

Вместе с тем отметим, в 2018 году в целях поддержки предпринимательства РИЦ «Онтүстик» профинансировал 1 292 проектов на сумму 6 млрд тенге, благодаря чему было создано 1 403 рабочих мест. Кроме того, в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» на сумму 4,5 млрд тенге оказана поддержка 456 проектам.

В прошлом году в область было привлечено 288,1 млрд. тенге инвестиций. В настоящее время компания «TURKISTAN INVEST», оказывающая услуги инвесторам по принципу «одного окна», сопровождает 24 крупных инвестиционных проектов на общую сумму 1 млрд 147 млн долл. США, обеспечивая рабочими местами более 14 000 человек.

Помимо этого, в минувшем году впервые в Туркестане прошел Международный инвестиционный и туристский форум «Древний Туркестан – Новые возможности». В результате проведенных мероприятий объем привлеченных частных инвестиций достиг 166 млрд тенге, рост составил 114,2%.

Стоит отметить, также Туркестанская область среди других регионов лидирует и в производстве сельскохозяйственной продукции. В прошлом году в сфере сельского хозяйства было произведено продукции на 542,8 млрд тенге, рост составил 105,3%. Кроме того, объем экспорта составил 180,9 млн долл. долларов США, увеличившись на 20,2 млн долл. США. По итогам прошлого года Туркестанская область заняла 1 место в республике по экспорту мяса, доля области составила 54%.