Все больше хозяйств Туркестанской области, многие годы специализировавшихся на свиноводстве, переходят на выращивание крупного рогатого скота, на мясо, на которое всегда есть спрос, сообщает ЭкспрессК.

На всю Туркестанскую область и Шымкент не наберется и десятка хозяйств, занимающихся свиноводством. По информации управления сельского хозяйства Туркестанской области, за минувший год поголовье свиней в регионе сократилось с 12 812 до 8 132 голов.

«Наши животноводы утверждают, что заниматься свиноводством стало невыгодно, – говорит начальник отдела животноводства и племенного дела управления сельского хозяйства Туркестанской области Оразтай Усипбаев. – Корма постоянно дорожают, мясо же в цене почти не поднимается. Да и в целом спрос на него падает. Раньше помимо рынка свинина уходила в колбасные цеха, сегодня же многие производители от свинины отказываются, заменяя ее мясом птицы. Поэтому свиноводческие хозяйства понемногу переориентируются на откорм КРС. На говядину и цена выше, и спрос стабильный».

ТОО «Племкомплекс «Шубар», расположенное в селе Ордабасинском, – одно из нескольких хозяйств Туркестанской области, в котором решили изменить направление деятельности после девяти лет занятия свиноводством. Крупная откормочная площадка, рассчитанная на десятитысячное поголовье, начала работать в 2009 году. Это был совместный проект регионального СПК «Онтустик» и ордабасинского предпринимателя Сабыра Валиева.

За свой счет бизнесмен отремонтировал простаивавшую 12 лет свиноферму, оснастив ее необходимыми коммуникациями. СПК выделило на возвратной основе 143 млн тенге, на которые в племхозяйстве Караганды было приобретено 550 свиноматок и 50 хряков, создана собственная кормовая база, убойный цех и построена биогазовая установка для отопления животноводческого комплекса.

Проект оказался успешным. Уже через пять лет поголовье свиней на ферме Валиева достигло семи тысяч. К 2014 году выросло еще почти на треть. При том что уже с 2010 года племкомплекс «Шубар» поставлял на рынки области и Алматы сначала по 150–200 тонн, а затем по 350–400 тонн мяса ежегодно. При этом цена на шубарскую свинину была ниже, чем у других производителей.

«Мы сделали ставку на разведение высокопродуктивных племенных свиней для получения мяса высшей категории, – поясняет директор ТОО «Племкомплекс «Шубар» Сабыр Валиев. – От беспородных они отличаются тем, что их мясо почти не имеет сала. За каждый месяц такие свиньи набирают 800 граммов веса и уже к семи месяцам достигают 90 килограммов.

Поддерживая развитие свиноводства, государство предусмотрело субсидии. Мы за свое мясо получали вначале 80, а позже – 100 тенге за каждый килограмм. На первых порах субсидии государства были для нас хорошим подспорьем. Пока корма были не очень дорогие, мы не просто держались на плаву, но и уверенно развивались».

Но с 2015 года, когда доллар резко вырос, стал дорожать и корм, особенно различные добавки из витаминов и микроэлементов, завозимые извне. Как следствие, доходы свиноводов резко сократились. И даже субсидии государства уже не спасали ситуацию.

Кроме того, начал снижаться спрос на свинину. Чтобы удержаться на плаву, хозяйству пришлось сократить поголовье. В итоге на начало минувшего года в хозяйстве Валиева оставалось порядка 3,5 тысячи голов. А к середине года в племкомплексе «Шубар» – некогда крупнейшем свиноводческом хозяйстве региона, на убой было отправлено оставшееся поголовье. Вскоре в хозяйстве приступили к модернизации комплекса с целью его переориентации на выращивание КРС.

«Спрос на свинину в нашем регионе падает, – резюмирует Сабыр Валиев. – Это данность, с которой приходится считаться. Поэтому мы решили переориентироваться на откорм бычков. Это занятие менее хлопотное, так как мы не будем заниматься разведением, а только откормом и забоем скота. При этом оно более прибыльное.

Во-первых, государство возмещает 30–40% затрат на приобретение необходимого оборудования, во-вторых, здесь вдвое выше субсидии – 200 тенге вместо 100 на каждый произведенный нами килограмм мяса. Наш новый проект предусматривает создание откормочной площадки на 1 200 голов. Кормовая база у нас есть, убойный цех тоже. А уж рынок сбыта для своего мяса мы всегда найдем. Что-то внутри области будем продавать, что-то в Алматы отправлять станем. Есть у нас потенциальные клиенты и в Китае, поэтому мы готовы поставлять определенный объем мяса и на экспорт.

Свиноводство же, на мой взгляд, более перспективно для северных регионов Казахстана. Там и собственное потребление выше, и есть возможность для сбыта мяса в соседнюю Россию».

Ирина Галушко