В Созакском районе Туркестанской области поголовье крупного рогатого скота снабдили светоотражающими уздечками.

Необходимость в таком нововведении зрела давно. Довольно часто автомобилисты сталкиваются с тем, что лошади, верблюды выходят на трассы и представляют собой опасность для движущегося транспорта. Поэтому нередко в сельскохозяйственном районе Туркестанской области происходят дорожно-транспортные происшествия с участием животных.

А благодаря светодиодной уздечке водители смогут видеть животных в радиусе 400 метров.

Спонсором акции стало одно из крупных предприятий района, которое безвозмездно передало 11 тысяч светоотражающих элементов, 4 тысячи из них уже розданы акимам сельских округов, которые передадут их фермерам. Остальные раздадут весной, когда живность будут перегонять на выпас на джайляу.