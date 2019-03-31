57 детей родились в Шымкенте 8 марта — в Международный женский день.

Администрация городского перинатального центра поздравила мам с праздником. Женщинам вручили цветы и пожелали здоровья.

Помимо поздравлений, мамам и новорождённым вручили подарки. Стоит отметить, что в международный женский день, родились 31 девочка и 26 мальчиков. Действительно, матери, которые стали мамами в этот день, внесли значительный вклад не только в демографии мегаполиса, но и страны в целом.

Среди мам, есть обладательницы подвески «Алтын алка» и «Кумис алка».