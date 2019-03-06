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Попытка номер два: начат очередной этап благоустройства реки Бадам Начат второй этап работ по благоустройству реки Бадам. Напомним, это уже вторая попытка облагородить берега крупной городской реки. Мы решили выяснить, что мешало шесть лет...

В Шымкенте стартовала акция по профилактике бруцеллеза у домашних животных В Шымкенте начались мероприятия по профилактике бруцеллеза. Для этого ветеринарные врачи в марте возьмут кровь у более чем 20 тысяч голов скота. Первые пробы они...