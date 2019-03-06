Дорогие друзья!

6 марта в 15-00 в малом зале Ассамблеи народа Казахстана (бывший кинотеатр «Казахстан») состоится встреча Генконсула России с соотечественниками.

Если есть вопросы, то добро пожаловать на встречу.

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