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Работникам социальной сферы, работающим на государственных предприятиях, необходимо поднимать зарплаты.
К такому выводу пришли сенаторы Парламента республики Дархан Сатыбалды и Нурлан Бекназаров, посетив несколько социальных...