Аким Шымкента подарил цветы прекрасной половине города

Габидулла Абдрахимов поздравил женщин с 8 Марта и лично вручил цветы.

Традиционно в большом концертном зале глава третьего мегаполиса наградил многодетных матерей подвесками «Алтын алка» и «Кумис алка». Аким Шымкента не стал долго ждать, и после официальной части торжества, сам пошел по залу раздавать букеты прекрасной половине человечества.

«Когда Абдрахимов лично дарит цветы, ой, как приятно. Он импозантный мужчина, такой внимательный и красивый. Мне очень приятно! А нам ничего больше и не нужно, внимание много о чем говорит. Дай Бог ему здоровья, пусть будет все хорошо. Вообще наши шымкентские мужчины самые ласковые, самые обходительные. Я ими горжусь», — говорит Татьяна Зенкова.

Подарки на этом не закончились, для прекрасной половины, привезли специальных гостей. Популярная группа «МузАрт» украсила вечер. Артисты исполнили всем известные хиты и новые песни.

Долго не заставили себя ждать и дамы, во время исполнения песен, душа-то и дело просилась в пляс, многие дамы к своей душе прислушались. Заместитель акима Кайрат Нуртай, как истинный джентльмен, пригласил даму на танец.

«Я поздравляю вас с праздником, желаю вам удачи и здоровья. Поздравляю наших бабушек, мам и всех всех. Любви вам и процветания. А еще добавлю, сам глава страны пообещал поддержать наш город и выделить больше медалей «Алтын алка», — сказал аким Шымкента Габидулла Абдрахимов.

К слову, весь город с раннего утра готовился отметить 8 Марта с размахом. Только в Шымкенте за несколько дней до праздника нет мест в кафе, все билеты на самые топовые концерты распроданы. Именно седьмого марта, на улице редко встретишь представительниц прекрасного пола, только мужчины впопыхах бегают и готовятся. А вы?

Шуддин Саидов