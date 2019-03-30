В Туркестане высадили саженцы павлонии – одного из самых быстрорастущих в мире деревьев. В настоящее время на въезде в город высаживают 10 тыс. саженцев.

Приняв участие в церемонии высадки саженцев деревьев, аким области Умирзак Шукеев отметил необходимость превратить областной центр в «зеленую зону»,

«Нужно как можно больше посадить такие виды деревьев, как павловния. В дальнейшем мы должны построить специальный питомник для этого. Климат южных регионов очень благоприятен для выращивания деревьев павловнии», — сказал Умирзак Естаевич.

По словам специалистов, за один год дерево может вырасти до 5 метров, при хорошем уходе в течение 5 лет оно будет достигать 20-25 метров, после чего будет расти уже в ширину.

На сегодня засажены 488 га или свыше 200 тысяч саженцев различных деревьев. Всего в этом году планируется высадить 2000 га.

Пресс-служба акима Туркестанской области