Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил с рабочей поездкой Сарыагашский район, где ознакомился с работой ряда сельскохозяйственных объектов.

В первую очередь, глава региона посетил крестьянское хозяйство «Абдраман», расположенное в сельском округе Куркелес.

Начиная с 2014 года хозяйство, общая площадь земель которого составляет 7,2 га, занимается в основном выращиванием клубники. На полях товарищества трудятся 15 человек. Во время выполнения сезонных работ, численность работников достигает 60-70 человек. По словам руководителя предприятия, спрос на клубничную продукцию высок.

Ознакомившись с работой данного объекта, аким области отметил необходимость организовать в районе семинары по развитию клубничного хозяйства в теплицах, поручив местному акимату принять соответствующие меры.

Наряду с этим, в сельском округе Дарбаза глава региона посетил и ознакомился с деятельностью ТОО «Фирма Сакен». С 2000 года компания занимается разведением племенного скота и производством молока. В собственности хозяйства находится около 1600 гектаров земли, около 600 голов крупного рогатого скота и более 2 тыс. голов мелкого рогатого скота. Предприятие способно производить 720 тонн молока в год.

Помимо этого, в сельском округе Капланбек глава региона побывал в КХ «Жабай ата». Проект, стоимостью 1,8 млрд тенге был запущен в 2009 году. Общая площадь теплиц составляет 30 га, из них на 24 га выращивают помидоры, на 4 га — баклажаны. Ежегодно крестьянское хозяйство производит 4 200 тонн продукции и отправляет на рынки городов Нур-Султан, Алматы, а также в северные регионы и Россию. Здесь на постоянной основе работают 80 человек.

Кроме того, в данном сельском округе глава области ознакомился с ходом строительства многоэтажных жилых домов, строящихся на территории учебно-опытного хозяйства. 13 пятиэтажных жилых домов, по 45 квартир каждый, планируют сдать в эксплуатацию в этом году.

Вместе с тем, посетив и ознакомившись с работой нескольких объектов, аким области дал ряд конкретных поручений руководству района, которые должны быть выполнены в ближайшее время. Глава региона поручил провести соответствующий анализ очищенных водоканалов на территории района, организовать вывоз и утилизацию отходов, образовавшихся в результате их очистки. Также он отметил необходимость выявить аварийные участки вдоль реки Келес, проходящей через территорию района, обеспечить организацию работ по восстановлению и укреплению русла реки.

В то же время поручено проанализировать состояние автомобильных дорог республиканского, областного значения на территории района, провести их ремонт, а также решить вопросы инфраструктуры строящихся многоэтажных домов.

Пресс-служба акима Туркестанской области