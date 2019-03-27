Впервые в клинической больнице №1 г. Шымкента провели операцию на суставах без разрезов. Хирурги прооперировали 19-летнюю девушку, пострадавшую в аварии.

Операцию провели местные специалисты под руководством алматинского доктора медицинских наук, профессора Казахстанского медицинского университета непрерывного образования А.У.Абдуразакова.

Во время операции специалисты связали разорванные сухожилия, применяя инструменты для малоинвазивной хирургии.

Для проведения «безразрезной» операции травматологи использовали артроскоп. Это катетер диаметром в несколько миллиметров, оснащенный микроскопической камерой, изображение с которой выводится на экран. Хирург производит микроразрез и вводит в него артроскоп.

Через другой разрез, посредством полой трубки, в суставы вводится стерильная ирригационная жидкость (физиологический раствор), что позволяет увеличить объём полости сустава и облегчает проведение осмотра и лечебных манипуляций.

Через третий разрез в сустав вводится основной рабочий инструмент, с помощью которого при необходимости проводятся лечебные манипуляции (удаление мениска, восстановление связок и т. д.). Разрезы на коже столь минимальны, что практически не оставляют следов.

Операция стала своеобразным мастер-классом для 12 врачей травматологов-ортопедов первой городской больницы г.Шымкента.