В ходе совещания в Акорде Глава государства К.Токаев отметил важно сть налаживания эффективной связи между государственным аппаратом и обществом.

Была отмечена необходимость проведения эффективной разъяснительной работы со стороны государственных органов путем использования современных каналов коммуникаций. Президент также подчеркнул, что акимы регионов должны на постоянной основе встречаться с людьми и объезжать все населенные пункты, сообщил в пресс-секретарь президента Берик Курмангалиев на своей странице в Facebook.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить заложенный Елбасы курс на социально справедливое государство. В частности, Президент поручил акимам ускорить выделение более 40 тысяч арендных квартир для социально уязвимых граждан и начать данный процесс уже с мая текущего года. Кроме того, К.Токаев отметил важность оперативного решения системных вопросов инфраструктурного характера, непосредственно влияющих на качество жизни населения.