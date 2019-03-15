Количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) в ЕНПФ на 1 февраля 2019 года составило 10,4 млн единиц, из них 9,9 млн (95%) – за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), 0,5 млн счетов – за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), 0,05 млн. счетов – за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ).

В январе 2019 года в базе ЕНПФ было открыто порядка 11,3 тыс. ИПС по ОПВ, около 2,9 тыс. счетов по ОППВ и более 1,1 тыс. счетов по ДПВ. Закрыто порядка 3,3 тыс. счетов. В целом прирост ИПС за январь 2019 года составил более 12 тыс. единиц и тенденция увеличения количества счетов продолжается.

В связи с переходом с 8 января 2019 года на беззаявительный характер открытия ИПС по учету ОПВ из 11,3 тыс. открытых ИПС в январе т.г. – 9,4 тыс ИПС было открыто автоматически по факту поступления первого взноса.

В тоже время среди счетов по учету ОПВ остаются неидентифицированные счета, то есть открытые по умолчанию, содержащие ошибки в реквизитах вкладчиков, допущенные работодателями при перечислении ОПВ. Данная проблема уходит корнями в первые годы существования накопительной пенсионной системы. Так, до 2003 года Государственный накопительный пенсионный фонд (ГНПФ) был фондом «по умолчанию», т.е. ИПС для учета ОПВ открывались в ГНПФ для вкладчиков, которые не заключили (не подписали) пенсионный договор за счет ОПВ с одним из накопительных пенсионных фондов (НПФ), при этом бухгалтерией работодателя при перечислении в НПФ ОПВ по таким вкладчикам, допускались ошибки в реквизитах (ФИО, дате рождения) вкладчиков. В случаях последующих обращений вкладчиков в НПФ и заключения пенсионного договора с верными реквизитами, на ИПС, открытый «по умолчанию» переставали поступать ОПВ, но данный счет учитывался в системе и на него осуществлялось начисление инвестиционного дохода.

После консолидации НПФ, количество счетов с ошибочными реквизитами вкладчиков в ЕНПФ составляло около 820 тыс. Работники ЕНПФ на постоянной основе ведут работу по определению владельцев таких счетов посредством сверки реквизитов вкладчиков с данными информационных систем государственных органов. В январе были идентифицированы более 5 тыс. ошибочных счетов.

В результате на 1 февраля 2019 года в базе данных ЕНПФ осталось порядка 211 тыс. таких счетов. Работа в этом направлении продолжается и одной из стратегических целей ЕНПФ является полная идентификация счетов, открытых по умолчанию.

Справка: ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.enpf.kz).