В Шымкенте начало весенне-полевых не отразится на стоимости дизельного топлива и бензина, заявляют специалисты.

Ежегодно всплеск активности техники на полях области из за дефицита топлива вызывал рост цен на ГСМ. В этом году повышения цен не случилось. Горючего в республике достаточно для того, чтобы удовлетворить внутренний спрос и отправлять его на экспорт.

Сегодня на заправках нет обычной для ранней весны суеты. В отличии от предыдущих лет цены на топливо с началом весенних полевых работ и оживлением движения на дорогах не растут, а даже пошли вниз. Как говорят специалисты, главный фактор сыгравший в понижении стоимости ГСМ, — модернизация казахстанских нефтеперегонных заводов и новая программа принятая правительством.

Кайыпбек Камбаров, председатель ассоциации «Жанар Жагармай»: «Ежегодно правительством Казахстана принимается программа по обеспечению сельхозпроизводителей дизтопливом. С начала года выбраны поставщики и они уже начали поставлять топливо. Поэтому на заправочных станциях стоимость дизтоплива снижается по сравнению с прошлым месяцем. Снижается и стоимость бензина»

Сегодня Казахстан полностью обеспечивает себя топливом. Всего год назад треть необходимого объёма бензина приходилось завозить из России, где он гораздо дороже, что по законам рынка вызывало рост цен на горючее. Теперь же цены на топливо пошли вниз. Это заметили даже потребители самого дорогого бензина марки АИ -96.

Нет сегодня проблем и с дизельным топливом. Для Шымкента и Туркестанской области в связи с началом весенне полевых работ государство выделило 310 тысяч тонн солярки. В целом же на рынке ГСМ республики наблюдается переизбыток горючего, и правительство уже планирует поделиться им с другими странами.

Кайыпбек Камбаров: » С апреля месяца открывается экспорт АИ-92-го бензина, из-за того, что у наших заводов идёт переизбыток, профицит и в связи с этим некоторые наши заводы останавливаются. Поэтому со стороны правительства правильно делается, что открывается экспорт».

Впрочем, на стоимости бензина на внутреннем рынке экспорт не отразится. Цены не вырастут. Но так как Казахстан входит в ЕвразЭС цены на топливо будут выравниваться с другими странами экономического союза. Произойдёт это к 2025 году.

Данияр Худайбергенов