Пограничниками Казахстана за прошедшие сутки предотвращено незаконный вывоз из страны 300 литров ГСМ и ввоз в страну более 62 литров алкогольной, около 3000 пачек табачной продукции.

Пограничным нарядом пропускного пункта «Сыпатай батыр» пограничной комендатуры «Мерке» 13.03.19 г. в 18.35 задержан гражданин Кыргызской Республики 1999 г.р., следовавший из РК в КР на а/м «Мерседес-бенц» с грузом ГСМ «АИ-92» общим объемом 250 литров, без сопроводительных документов.

Сарыагашскими пограничниками в пропускном пункте «Капланбек авто», сегодня в около 5 часов утра задержан 46 летний казахстанец, за попытку вывоза на грузовой а/м «КАМАЗ» трех канистр по 20 литров с дизельным топливом.

Пограничным нарядом Кордайского отряда, в пункте пропуска «Кордай авто» задержана гражданка Кыргызской Республики 1987 г.р., следовавшая из РК в КР на а/м «Тойота» с грузом- 5 пластмассовые канистры различной ёмкости, с бензином «АИ-92», общим объемом 130 литров.

В том же пункте пропуска задержан гражданин Кыргызской Республики 1975 г.р. с двумя пластмассовыми канистрами по 30 литров, с ГСМ «АИ-92», общим объемом 60 литров.

Кордайские пограничники, также, задержали 39 летнего гражданина Кыргызской Республики за попытку незаконного ввоза в Казахстан алкогольной продукции разных марок, общим объемом 48,2 л. и 42 летнего казахстанца с незаконной алкогольной продукцией общим объемом 14 литров.

В том же пункте пропуска задержана гражданка РК 1958 г.р. следовавшая из КР в РК в пешем порядке. В ходе досмотра ручной клади обнаружены сигареты разных марок, общим количеством 2890 пачек, без сопроводительных документов.

В пункте пропуска «Карасу авто» в 23 ч. 35 мин. задержан гражданин РК 1966 г.р. который следовал из КР в РК на а/м МАН с медикаментами для похудения, общим весом около 50 кг., без сопроводительных документов. Лекарства переданы в УЭК (управление экспертной комиссии) Жамбылской области.

Пресс-служба ПС КНБ РК