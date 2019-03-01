Юрист Еркин Кахаров снова возвращается к истории украденной невесты, которая пыталась уйти из жизни.

В этот раз он сообщает пользователям социальной сети новые подробности расследования. Надо сказать, что факты, которые приводит юрист, шокируют не меньше.

«В своём посту от 4 февраля 2019 года, я рассказал о трагедии с девочкой Аружан, которая выбросилась из окна третьего этажа, не выдержав унижений, оскорблений и физического насилия со стороны укравшего её Султана, её матери и родни.

В этом деле, спустя три недели появились новые обстоятельства, новые герои.

25 января мать Султана ведёт Аружан к гинекологу, которая говорит Аружан, что она девственница, а матери Султана совершенно обратное. С этого дня начались «весёлые дни» Аружан. Её ежедневно начали упрекать в том, что якобы она не девственница, оскорблять, а самое главное избивать. Её оправдания, что это неправда или какое-то недоразумение, никто слушать не хотел. Аружан чувствовала, что жизни спокойной в этом доме не будет Не выдержав такого унижения, девочка выбрасывается из окна. Мать Султана оправдывается, что готова была унести эту тайну в могилу, но факты говорят об обратном: то, что сказал гинеколог, знала даже продавщица магазина, не говоря обо всех многочисленных родственниках Султана, — пишет Еркен Кахаров.

«Кто по традиции ворует на третий день знакомства, тот по традиции и счёт выставит за девственность.

Сторона обвиняемых в срочном порядке находят свидетелей, которые якобы видели, как Аружан моет окно и случайно вываливается в окно. Это можно будет легко опровергнуть трасологической экспертизой, которая покажет по характеру травм, случайное или не случайное это падение. При случайном падении человек делает в воздухе 2 кульбита и 3 сальто и получает несовместимые с жизнью травмы, так как падение неуправляемо, а при умышленном прыжке, у человека в полёте просыпается инстинкт самосохранения и любовь к жизни: человек подгибает колени и падает на ступни ног, как и было в случае с Аружан. Мы просим следствие проверить этих свидетелей на детекторе лжи и по его результатам, а также по результатам трасологической экспертизы привлечь их к ответу. Все эти свидетели хорошие знакомые семьи Султана и с удовольствием выложили всё в инстограмм. По словам Аружан внизу никого не было, шёл дождь и окна она не мыла, что это лжесвидетельство. Аружан сказала Султану, что так жить больше не хочет и встала на край окна, чтобы спрыгнуть. Султан стоял рядом и вначале держал её руки, затем отпустил их, дав согласие на суицид.

Далее, возникают много вопросов, почему в день падения Аружан, в крайнем случае на следующий день, сотрудники полиции не взяли с неё объяснительную, почему полицейского, который пришёл заакктировать этот инцидент, уводит в сторону мать Султана. Значит им есть , что скрывать. На данный вопрос следователь Аршабаев, который ведёт данное дело, говорит, что мать Султана имеет право писать объяснительные за потерпевшую, а пресс-секретарь ДП г.Шымкента Асель Саденова вообще сказала на весь РК, что имеются письменные показания самой Аружан, в которых она признаёт своё случайное падение. Мы просим внести ясность в этом вопросе. С каких пор объяснительные за потерпевших пишут обвиняемые? Следователю Аршабаеву мы дали официальный отвод, так как он занял одностороннюю позицию. Груб, откровенно непунктуален, давит на Аружан и её близких. Проблема ведомства налицо. Почему то в судах богатые всегда выигрывают, надеемся, что в данном случае правда восторжествует.

Мать Султана на ток шоу на КТК откровенно обвинила мать Аружан в вымогательстве 3 млн.тенге за сокрытия дела. Она сказала, что Мадина (мать Аружан) делает бизнес на своей дочери. От этих слов у Аружан потерялся сон, аппетит и тяга к жизни. У неё сново появились суицидальные мысли. Когда делают бизнес, то выходят в дверь, а не в окно.

Потом, Аружан окончила школу без единой четвёрки , с красным аттестатом, у неё вообще с 9 класса нет четвёрок, она хорошо рисует, очень музыкальна и талантлива. Аружан является генофоном нации и таких надо беречь. Пусть Султан и следователь Аршабаев покажут свои школьные аттестаты зрелости и мы рассудим кто есть кто.

Спасибо».