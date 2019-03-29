Всероссийский центр изучения общественного мнения 26 марта провел опрос среди россиян в возрасте от 18 лет. Респондентам предлагали оценить новости об отставке первого президента страны Нурсултана Назарбаева и переименовании столицы Казахстана, передает ТАСС.

Как выяснилось, каждый четвертый житель России (25%) оценил известие об отставке Нурсултана Назарбаева, сложившего с себя полномочия президента Казахстана, как негативную новость. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные в четверг Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Почти половина россиян (45%) что-то слышали об отставке, а 41% хорошо осведомлены о ней. При этом половина респондентов восприняли эту новость безразлично, лишь каждый четвертый воспринял как плохую (25%)», — говорится в сообщении.

По данным опроса, почти треть респондентов (31%) считают причиной отставки Назарбаева его возраст (78 лет), еще 13% списывают решение первого президента Казахстана на усталость, а 11% россиян посчитали основанием для ухода с поста состояние его здоровья. При этом 38% опрошенных затруднились высказать свою версию причины отставки Назарбаева.

Отмечается, что почти половина россиян (43%) безразлично восприняли новость о переименовании столицы Казахстана из Астаны в Нур-Султан. Еще 38% скорее отрицательно оценили решение о смене названия, а 17% отреагировали на идею скорее положительно.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 26 марта 2019 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для используемой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о сложении с себя полномочий главы государства. Он назначил исполняющим обязанности президента спикера верхней палаты парламента Касым-Жомарта Токаева, который на следующий день принял присягу и вступил в должность президента республики.

Отмечается, что почти половина россиян (43%) безразлично восприняли новость о переименовании столицы Казахстана из Астаны в Нур-Султан. Еще 38% скорее отрицательно оценили решение о смене названия, а 17% отреагировали на идею скорее положительно.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 26 марта 2019 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для используемой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о сложении с себя полномочий главы государства. Он назначил исполняющим обязанности президента спикера верхней палаты парламента Касым-Жомарта Токаева, который на следующий день принял присягу и вступил в должность президента республики.