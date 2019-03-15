Чаще всего казахстанцы завозят в страну из-за границы холеру. Также известны случаи заболевания лихорадкой Денге (по 1 случаю в 2014 и 2015 году) и малярии (2015 – 1, 2016- 2, 2017 — 1). Встречают таких пациентов «с почестями». При подозрении экипаж самолета или проводники поездов обязаны сообщить диспетчерам о наличии больного пассажира, после чего все специальные службы приводятся в действие.

Как реагируют врачи и насколько защищена от эпидемий граница Казахстана, в своем интервью Zakon.kz рассказал и.о. руководителя департамента охраны общественного здоровья на транспорте Бауржан Асаинов.

Основная задача департамента предупредить появление особо опасных инфекций в стране. Для этого на всех международных постах размещены порядка 23 санитарно-карантинных пунктов, которые обеспечивают контроль за недопущением ввоза особо опасных и карантинных инфекций. Пункты находятся на всех железнодорожных, морских и воздушных переходах страны.

— Расскажите, как выявить инфекцию у человека, совершающего перелет, и как вы реагируете на такие случаи?

— У нас есть постановление главного санитарного врача №9, которое определяет алгоритм действий всех служб, в том числе авиаперевозчиков. Они обучены и знают, как вести себя при возникновении таких ситуаций. При возникновении симптомов инфекционного заболевания (повышенная температура, частый стул, катаральное явление) командир судна дает команду бортпроводнику минимизировать контакт заболевшего с остальными пассажирами. Его пересаживают в хвост самолета, выделяются отдельный туалет, то есть изолируют его. Пассажирам же предоставляются средства защиты: перчатки и маски. Экипаж передает сообщение диспетчеру на землю о подозрении на инфекционное заболевание, после чего все наземные службы приводятся в боевую готовность (инфекционисты, скорая помощь, врачи, министерство здравоохранения).

— Резонанс вызвал последний случай с подозрением на холеру у пассажира, летевшего из Индии, как ваша служба действовала в той ситуации?

— Если касаться этого конкретного случая, то за 3 часа до посадки нам поступило донесение, что у экипажа есть подозрение на холеру. Мы задействовали все службы: скорая помощь, дезинфекционисты (обрабатывают борт, пассажиров, багаж и ручную кладь, трап самолета, автобус и так далее – от авт.), инфекционисты (захотят первыми для вынесения предварительного диагноза по внешним признакам – от авт.). В данном случае инфекционист исключил холеру, поскольку симптомы были нехарактерными. Но мы все мероприятия все равно провели, все 136 пассажиров и члены экипажа заполнили анкеты для того, чтобы мы имели возможность отследить их передвижения и передать информацию о транзитных пассажирах в страну их следования. Это международные правила – информировать о таких случаях.

К слову, из всех пассажиров только 30 прибыли в Астану. Из них 18 — это иностранные граждане, 12 — граждане РК. Информацию о них мы передали в департамент охраны общественного здоровья Астаны, чтобы они своевременно провели консультативную и предупредительную работу, установили наблюдение, провели лечение по необходимости.

Человек, у которого было подозрение на холеру, и его друг, с кем он находился в тесном контакте, отказывались от госпитализации, но мы их все равно направили, потому что одно дело осмотреть пациента визуально, другое дело — взять анализы и провести микробиологические исследование и подтвердить диагноз лабораторно.

Но ничего страшного не случилось. Все отработали в штатном режиме. Не знаю, почему ажиотаж такой вокруг этого случая создали. У нас в прошлом году было несколько таких случаев, тоже из Индии. Пути передачи инфекции там – вода. А через воду инфекция очень быстро распространяется. Тем более часто люди долго там находятся, 40 дней употребляют эту воду и пищу. У местных жителей может уже есть устойчивость, а приезжаем мы, и для нас это опасно.

— Что было бы с пассажирами, если бы диагноз подтвердился?

— Все зависит от характера инфекции, если мы говорим данном виде инфекции (холера – от авт.), то она передается контактно-бытовым путем, через ротовую полость. Как правило, это несоблюдение правил гигиены: сходил в туалет руки не помыл, взял яблоко укусил, и вот вам заболевание. Но оно сегодня свободно лечится. Мы бы провели профилактику.

А если бы было заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, тогда сложнее. В этом случае всех пассажиров на автобусах (без заезда в аэропорт) мы бы госпитализировали в инфекционное отделение. Каждый случай индивидуален, но слава богу у нас таких случаев не было. Но в мире были, мы же постоянно общаемся с инфекционистами всех стран, есть специальное учреждение, которое занимается сбором сведений по миру, где что происходит, какие инфекции, они ведь тоже на месте не стоят, видоизменяются.

— А кроме наблюдений бортпроводиников и сообщений от коллег из других стран у вашего департамента есть средства по выявлению заболеваний?

— Вообще у нас в международных аэропортах имеются тепловизоры, при входе, может вы замечали, иногда стоят люди с ручными тепловизорами. Эта аппаратура показывает температуру человека. Если у вас 37-38 градусов, то мы на тепловизоре сразу видим, что вы болеете. После выявления мы подходим к человеку, осторожно объясняем все, сопровождаем к себе в служебное помещение, меряем температуру еще раз, и с медпунктом проводим совместные профилактические мероприятия. Там же мы узнаем все обстоятельства, и если видим, что есть необходимость вмешательства инфекциониста, то отправляем человека в инфекционное отделение. Это международная практика. Тепловизоры проверяют температуру человека как при входе на посадку, так и при выходе из самолета.