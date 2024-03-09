9 человек заразились коклюшем в Шымкенте

Сегодня у полуторагодовалой Альмиры плановая комбинированная иммунизация от коклюша.

Слегка ощутимый укол вакциной французского производства защитит ребенка не только от острой респираторной болезни, но и от дефтерии, столбняка пневмококковой инфекции, полиомиелита и гепатита В. По словам мамы четверых детей, прививка — это единственный способ профилактики опасных инфекционных заболеваний, которые приводят к тяжелым последствиям со здоровьем.

Галия Толебай, жительница г.Шымкента:

«Нам всегда звонит педиатр, мы приходим на осмотр и делам прививку. У меня четверо детей, всех прививаем и со здоровьем все хорошо. Побочных эффектов не было, потому что все делаем по инструкции педиатра: не купаем, а в случае повышения температуры, даем жаропонижающие препараты и всё хорошо».

Коклюш – одно из самых заразных, острых инфекционных заболеваний, характеризующееся острым катаром дыхательных путей с развитием приступов спазматического кашля. При контакте с инфицированным, заболевание развивается в 95 процентах случаев. Чаще всего инфекции подвЕржены дети дошкольного и школьного возраста.

Замира Сламбекова, врач-инфекционист поликлиники №2 г. Шымкента:

«Вакцинация от коклюша проводится с 2-х месячного возраста и с интервалом в 1 месяц проводится 3-х кратная вакцинация в 2 , 3, 4 месяца и 1,5 года в составе комбинированной вакцины. Коклюш протекает циклически, инкубационный период 14 дней и потом наступает катаральный период и у ребенка появляется кашель, заложенность носа может быть температура, беспокойства и потом кашель начинает усиливаться ночью и ребенок не может вдохнуть из-за кашля.В зависимости от тяжести болезни число приступов может колебаться от 5 до 50 в сутки.Легкие формы заболевания можно лечить в домашних условиях, но детей до года мы обязательно гопитализируем и так же подростков по тяжести заболевания мы гопитализируем их в инфекционный стационар».

Коклюш — вакциноуправляемая инфекция, однако из—за ослабленного иммунитета после пандемии коронавируса и антиваксеров, которые по личным убеждениям противостоят вакцинации, инфекция может быстро распространиться. По словам специалистов санитарно-эпидемиологического контроля, с начала года в Шымкенте зарегистрировано 9 случаев коварного заболевания.

Айгуль Турымбетова, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля г. Шымкента:

«По давней статистике в Шымкенте за последние 10-15 лет не было случаев коклюша , так население было иммунизирован, но за последние три года пандемии среди населения иммунитет снизился и приумножились, те кто не хочет прививаться по разным причинам.Все переболевшие дети коклюшем подлежат вакцинации».

В Шымкенте продолжается информационно-разъяснительная работа по необходимости плановой вакцинации против коклюша как главного метода профилактики. Инъекция делается за счет средств местного бюджета.