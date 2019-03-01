Теперь владельцы платежных карт «Казпочты» будут без комиссии оплачивать коммунальные услуги, сотовую связь, медицинское страхование, отчислять пенсионные взносы и налоговые платежи, а также осуществлять соцотчисления, передает Newtimes.kz.

Услугами портала post.kz. можно пользоваться и через мобильное приложение. Для запуска нововведения необходимо обновить программу. Пользователи Android уже могут опробовать преимущества, на iOS еще идут обновления.

Для тех, кто пока не владеет платежной картой, комиссия за оплату сотовой связи на портале составит 50 тенге, за коммунальные платежи – 100 тенге, за пенсионные взносы, обязательное медстрахование и соцотчисления – 1%.

Национальные компании становятся мобильнее. Казпочта успешно развивает онлайн-обслуживание. Через портал post.kz. можно получать почтовые и финансовые услуги круглосуточно в любой точке мира. Спектр оплат от детских садов и КСК до пополнения транспортных и социальных карт. Всего 6000 различных поставщиков услуг.

Ведение бизнеса сегодня стало комфортным. Более 800 компаний активно используют сервисы рost.kz. для отправки электронной почты, посылок, онлайн-заполнения бланков и других услуг.