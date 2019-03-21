Не выходя из дома, через мобильное приложение можно узнать результаты лабораторных анализов.

Шымкенте растет число пользователей медицинского мобильного приложения. На сегодня в информационной системе смартфона зарегистрировано 154609 граждан. Через мобильное приложение можно записаться к врачу, вызвать врача на дом, посмотреть лист нетрудоспособности.

Кроме того, одним из нововведений является то, что любой гражданин может увидеть результаты лабораторных анализов с помощью мобильного приложения на смартфоне. В частности, через мобильное приложение можно увидеть результаты около 30 лабораторных анализов, таких как анализ крови, анализы мочи, кала, микрореакция, мазок. Об этом журналистам в xоде пресс-тура рассказали специалисты городской поликлиники №3.

Мобильное приложение создает комфортные условия для пациентов. Обучают его использовать — врачи. В частности, в поликлиниках работают два специалиста, которые обучают и оказывают услуги по использованию мобильного приложения. Любой горожанин может с помощью этих специалистов установить приложение и научиться пользоваться медицинскими услугами через смартфон.

Стоит отметить, что врачи поликлиники работают и с помощью электронного паспорта здоровья. Сегодня в городе лечебных учреждений, перешедших на систему безбумажного обслуживания, сто процентов.