Дорогие мужчины, в преддверии международного женского дня, мы решили помочь вам! 🙂

Международный женский день, праздник добра и любви, ведь именно это женщины дарят нам.

ПРИЗЫВАЕМ БИЗНЕС

Мы предлагаем бизнесменам стать спонсором оригинальных поздравлений, а также розыгрыша призов в прямом эфире на ТВ, и в социальных сетях — пусть все увидят как вы цените женщин 😉 это будет весело и запоминающееся событие!

ВАШ ГОЛОС РЕШИТ

Голосуйте в комментариях на нашем аккаунте в Инстаграм ссылка здесь «+», если вы «за» идею розыгрыша подарков и призов — ведь их много никогда не бывает. Чем больше будет комментариев, тем крупнее будут призы. (Мужики, помогаем😎)))

Подробнее и по секрету, вы можете получить всю информацию у наших мастеров 🙂

Телефон: 8 705 850 90 60 Галина. (пароль: 8-марта)

Отмечайте подруг. Покажите тех, кто рулит этой планетой).

Шуддин Саидов