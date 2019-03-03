Подкарантинную продукцию выявили в результате рейда на оптовом рынке «Казыбек би» в Шымкенте.

Мероприятие провела специальная мониторинговая группа департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции совместно с представителем территориальной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК, передает Bnews.kz.

Как пояснили организаторы рейда, поводом послужил запрет Казахстана на ввоз продукции из Кыргызстана и Узбекистана от 19 февраля 2019 года.

«В ходе мониторинга на территории рынка установлены два грузовых транспортных средства, зарегистрированных в Кыргызстане, с грузом в виде яблочной продукции, которые въехали на территорию РК после введенного запрета. Транспортные средства с грузоподъемностью 8 тонн и 4 тонны выдворены за пределы Республики», — сообщили в региональном департаменте Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

В ведомстве также рассказали, что у продавцов рынка не было сертификата на 10 тонн яблок, доставленных из Алматы.

«Нарушен пункт 4-1 статьи 13 ЗРК «О карантине растений», в результате на физическое лицо наложено административное взыскание в виде штрафа по статье 400 ч. 1 п. 16 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», — добавили в пресс-службе.

Напомним, по данным Министерства сельского хозяйства РК, запрет введен из-за того, что в подкарантинной продукции, ввозимой из соседних стран, в последнее время находили опасных вредителей: червеца Комстока в яблоках, хурме и гранатах, золотистую картофельную нематоду в картофеле.