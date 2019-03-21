Новое название столицы Казахстана - Нур-Султан

Идею о переименовании поддержал аким столицы.

Новым названием столицы Казахстана будет Нур-Султан, передает Zakon.kz.

Информацию о переименовании подтвердили источники в Парламенте страны.

С речью в поддержку переименования выступил аким Астаны Бахыт Султанов:

— Акимат города полностью поддерживает предложение Президента об увековечении имени нашего великого современника, Первого Президента — Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. К нам поступают письма от жителей города, трудовых коллективов в поддержку этой инициативы. Например, в социальных сетях мне пришло письмо, один из жителей мне написал: «Новое название столицы станет началом новых побед города». Акимат горячо поддерживает инициативу нового Главы государства, мы предлагаем и вам со своей стороны поддержать инициативу Президента Токаева и принять участие в становлении новых возможностей для развития нашей столицы.