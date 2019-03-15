Врачи Ордабасинского района провели благотворительную акцию “Бәйшешек”, чтобы помочь детям с ограниченными возможностями.

В преддверии праздника Наурыз в Ордабасинском районе врачи центральной районной больницы, социальные работники, психологи и специалисты центра здорового образа жизни провели благотворительную акцию для детей-инвалидов и их родителей.

Был организован концерт, а также благодаря спонсорской поддержки, детям вручили подарки. В мероприятии приняли участие заместитель акима Ордабасинского района Азат Оралбаев, руководство Центральной районной больницы Ордабасинского района и медицинские работники.

В Ордабасинском районе проживают около 43 тысяч детей и подростков. Численность всего населения составляет более 100 тысяч человек. По району зарегистрировано более 500 детей-инвалидов. Из них 18 детей в возрасте до 3 лет.

Всем им в полной мере оказывается бесплатная медицинская помощь со стороны государства. Дети с ограниченными возможностями получают лечение в реабилитационных центрах и получают лечение на должном уровне. Руководством Ордабасинской центральной районной больницы планируется ежегодное проведение подобных благотворительных мероприятий.