Полицейские Туркестанской области вернули пенсионерке похищенные деньги.

В марте в дежурную часть УП Сайрамского района с заявлением об ограблении обратилась пожилая женщина, жительница г. Аксукент. 88-летняя потерпевшая сообщила, что неизвестный мужчина, войдя в доверие, зашел в ее дом и силой отобрал у женщины деньги. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сайрамского РУП по статье «грабеж», сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области,

В целях раскрытия данного преступления в управлении полиции создали оперативно-следственную группу. Полицейские провели подворный обход территории, опросили очевидцев и другие необходимые мероприятия по задержанию подозреваемого.

Как рассказал старший участковый инспектор Сайрамского РУП майор полиции Рустемов Садулла, потерпевшая описала приметы грабителя, по которым полицейским в течение суток удалось выйти на его след и задержать подозреваемого. Им оказался житель Сайрамского района, ранее привлекавшийся за мошенничество. В настоящее время по факту грабежа проводится досудебное расследование. Полицейскими выясняется причастность задержанного к совершению других аналогичных преступлений.

Изъятые в качестве вещественных доказательств похищенные деньги полицейские вернули законной владелице. 88-летняя пенсионерка выразила огромную благодарность участковым инспекторам полиции и всему личному составу Сайрамского РУП за оператиновность, профессионализм и возвращение ей украденных накоплений.

В свою очередь полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть внимательными и не впускать в жилище незнакомых лиц. Не следует относиться доверчиво к малознакомым людям, кем бы они ни представлялись, чтобы не ставть жертвой разного рода аферистов. если же случилось, что Вас обокрали или обманули, немедленно звоните в полицию. Постарайтесь запомнить внешность и особые приметы, это облегчит поиск мошенника и предотвратит последующие преступления.

Если же случилось, что Вас обманули или ограбили, то немедленно обращайтесь или звоните в полицию по телефону «102». Постарайтесь запомнить внешность и особые приметы, это облегчит поиск преступника и предотвратит последующие преступления.