При приеме на работу требуйте заключения трудового договора

Специалисты регионального профсоюзного объединения разъясняют жителям Толебийского района их права при устройстве на работу.

Заключение трудового договора — главный щит и «подушка безопасности». К сожалению, немногие компании, занятые в строительной сфере, сельскохозяйственной отрасли, в сфере торговли, свои взаимоотношения с работниками оформляют официально. Граждане, работающие по устной договоренности, лишены предусмотренных законодательством гарантий в сфере социально-трудовых отношений. Поэтому легализация трудовых отношений — это единственный способ работающим гражданам обрести социальную защищенность, а значит получить в полном объеме помощь в случае временной нетрудоспособности, выходное пособие при увольнении, банковский кредит, налоговый вычет при приобретении квартиры в ипотеку, получении платного образования и платных медицинских услуг, а также достойную пенсию в дальнейшем.

Есенкуль Оспанкызы работает в районном отделе занятости населения и социальных программ. По долгу службы ей приходится сталкиваться с разными вопросами:»Часто люди спрашивают, а могут ли они получить путевку для поддержания здоровья. Есть вопросы относительно требовании по выплате заработных плат. В этом случае я отправляю граждан в инспекцию по труду или в профсоюз. Подобные выездные приемы и специальные семинары необходимы. Мы на многие интересующие вопросы получаем ответы».

Многие сельчане даже не догадываются о существовании закона о защите труда и технике безопасности.

Серик Ауесхан, заместитель председателя регионального профсоюзного объединения по г. Шымкент и Туркестанской области:» Акция «Заключите трудовое соглашение» продолжится и в этом году. Цель данного мероприятия — недопущение и выявление неформальных трудовых отношений, сокращение скрытых форм трудовых отношений, повышение уровня информированности граждан об их правах в сфере труда. Допустим в Толебийском районе большое внимание уделяют трудовым соглашениям. При приеме на работу работник в праве требовать от работодателя заключения трудового соглашения. В документе все моменты должны быть учтены. Это на всякий случай, если возникнут непредвиденные обстоятельства».

В ходе республиканской акции «Заключите трудовой договор» сотрудникам производственных кооперативов и работникам учреждений Толебийского района дают разъяснения о трудовых отношениях, рассказывают неформально занятым гражданам о системах пенсионного, социального и медицинского страхования.

Серик Ауесхан, заместитель председателя регионального профсоюзного объединения по г. Шымкент и Туркестанской области:» Задачей акции «Заключите трудовое соглашение» является формирование у населения негативного отношения к неформальной занятости, усиление административных мер реагирования и контроля путем проведения профилактического контроля на основе оценки рисков неформальной занятости, посредством работы с работодателями. В Толебийском районе в 17 учреждениях заключены трудовые соглашения с более 2 тыс работников».

Сами работники должны понимать, что «теневая» заработная плата не обеспечивает им социальную защиту.

Шынар Оразова