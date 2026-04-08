В Казахстане усиливают защиту трудовых прав работников

Мажилис во втором чтении принял закон с изменениями и дополнениями, направленный на совершенствование трудового законодательства. Поправки повышают гарантии защиты прав работников и уточняют отдельные процедуры трудовых отношений.

Закон закрепляет нормы по защите чести и достоинства работников, уточняет порядок определения последнего рабочего дня при совпадении с периодом временной нетрудоспособности или социального отпуска, а также вводит обязанность работодателя письменно уведомлять сотрудника об изменении условий труда.

Регламентируется порядок расторжения трудового договора по инициативе работника, включая определение даты завершения трудовых отношений для материально ответственных лиц и условия передачи имущества и документации работодателя.

Отдельное внимание уделено развитию социального партнёрства: акиматы получают функции по организации взаимодействия с инспекциями труда, работниками и работодателями на региональном уровне.

Для государственных инспекторов труда вводятся обязательства по регулярному повышению квалификации в сфере трудовых отношений, безопасности и охраны труда, а также социального партнёрства. Закрепляются права технических инспекторов по охране труда.

Кроме того, закон предусматривает цифровое информирование работников медицинскими организациями о необходимости прохождения скринингов и обязательное направление на обследования через работодателей.